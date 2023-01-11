台灣先進車用技術發展協會（TADA）於11日假台北市電腦公會B1聯誼區，對外發表「台灣先進車產業趨勢觀察與建言」，並提出「系統整合」、「技術提升」、「產業標竿」、「儲備能量」、「走向國際」、「在地練兵」等六大建言，作為台灣半導體與資通訊科技業者切入全球智慧車趨勢策略。

理事長黃崇仁致詞時表示，剛結束的CES 2023展中，電動車智慧科技成為展覽焦點，在行動科技展區有高達三百多家業者展出，展出重點包括重塑車電系統生態，自駕系統技術升級，用車經驗數位化轉變等三大方向，完全合乎TADA的方向，TADA成立的目的就是希望在汽車電子業與電子業找到合作點。

黃崇仁表示，在大陸，光是比亞迪加特斯拉的電動車，一個月就有可能銷售超過50萬輛，其中有不少零件都是由台灣廠商供應，就跟做PC、NB一樣，有不少零件也都是由台灣廠商所提供。而台灣廠商機會將在ADAS（先進駕駛輔助系統）開發、智慧座艙及充電樁商機，其中ADAS主要會是以高階晶片為主。汽車電子晶片兩成是高階製程，八成還是成熟製程，所以會跟汽車電子IC設計公司合作，協助他們在台灣設計發展。

黃崇仁並指出，電動車是全球趨勢，雖然中間需求會受到油價影響，但是汽車電動化的需求將會是台灣繼PC、NB之後，最重要的產業發展策略，台灣產業也是最有機會發展汽車業與電子業的整合，也希望台灣電子產業能夠了解，未來的汽車產業是電子業的目標。

先進車協規畫將在5月30日登場的COMPUTEX 2023展中，籌設車用智慧科技主題館，展出智慧座艙與各類先進車用技術產品，進一步協助台灣半導體與資通訊業者廠商，搶攻國際電動車與智慧車應用市場。

秘書長沈舉三在發表「台灣先進車產業趨勢觀察及建言」時表示，資策會MIC推估2022年全球轎客車銷量預估將達8,150萬輛，約與2021年持平，2023年銷量預計增加到8,530萬輛，要到2024年才有望回升到9,000萬輛以上。資策會MIC也估計，2022年全球電動車銷量首度超過1,000萬輛，可達1,087萬輛，較前一年650萬輛成長率將近七成，電動車滲透率上看13％，預估2023年將可增至1,440萬輛（成長率32％），滲透率上看17％。若是從市場分布來看，2022年中國大陸還是電動車銷售主要市場，占比將近6成，歐洲是第二多，美國排名第三，預估到2023年市場占比也會是相近。

沈舉三指出，在這麼多汽車電子產品需求當中，台灣廠商在ADAS開發是很有機會的，因為需要AI與大量資料運算處理；再來是智慧座艙，因為包括汽油車、油電混合車、電動車都需要智慧座艙，而智慧座艙是一個跨許多領域的整合產品，這剛好是台灣廠商的優勢；至於充電樁，由於陸續有大量系統業者與服務業者加入，而且包括台達在內的多家台灣大廠具有系統整合優勢，所以台灣廠商在充電樁是有商機。

沈舉三表示，電動車三電系統中的電池，由於車用電池核心近年已經被少數中韓大廠如比亞迪所掌握，所以新進者競爭不易，但是台灣廠商可以切入電池整合管理服務。TADA成立的目的是服務會員廠商，聚焦電動車需求快速成長市場，因此會員想要開拓哪些市場，TADA會跟會員一起前往開發商機。

沈舉三指出，在汽車行業C.A.S.E.（車輛聯網、自動駕駛、共享服務、電動動力）趨勢下，驅動汽車業與半導體資通訊業走向全面合作，但是台灣廠商有不同階段的短中長期發展與挑戰要面對。以智慧座艙解決方案為例，關鍵成功因素包括卓越的硬體運算效能、強大可靠的AI視覺演算法、可靠的作業軟體環境、可信賴的AIoT車聯網資安，台灣廠商要通過以上因素的考驗之後，才能獲得國際車廠信賴，進而合作開發出各類新車款使用之智慧座艙產品。

沈舉三點出，台灣廠商若要在這一波智慧車發展趨勢上，跟上世界潮流，發展上可以透過「系統化整合」、「技術提升」、「產業標竿」、「儲備未來能量」、「走向國際」、「在地練兵」等六大策略，提升廠商跨業整合能力，找出產業應用案例標竿，並透過在地練兵讓產品更臻成熟，才能讓國際車廠買單。台灣有許多汽車業供應鏈隱形冠軍，可以透過各種資源的整合，成立整體性最佳解決方案，讓任何車廠只要到台灣來，就可以找到他要的解決方案，就跟現在台灣在資通訊與半導體產業供應鏈經營方式是一樣的。

如果要把智慧車市場的餅做大，台灣可以從車內做到車外，讓不同型態的交通工具，包括卡車、公車、二輪車、三輪車等，都可以在台灣找到智慧化解決方案，而且不只讓汽車智慧化（＋智慧），更可以朝向智慧科技行動載具化（智慧+），搭配智慧化基礎建設（包括5G/B5G/6G通訊應用與充電基礎設施），進而提供世界各地完整且普遍的智慧移動服務解決方案，並協助各大車廠從銷售汽車，延伸到提供全方位交通運輸服務，建立可長可久的企業營收業務。

台灣先進車用技術發展協會（TADA）由力晶集團董事長黃崇仁於2021年促議發起，邀請30位資訊業界代表包括力積電、和碩聯合、友達光電、台灣車聯網產業協會、台北市電腦公會等共同成立，現約150名會員，以推動與整合台灣資通訊產業邁入先進車用領域及提升台灣電動智慧車供應鏈的國際競爭力為宗旨。