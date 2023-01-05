女星舒淇出道27年來獲獎無數，精湛演技備受外界肯定。現年46歲的她，時常在社群平台上分享生活點滴，近期她在IG上曬出代言精品珠寶的短片，極近距離的拍攝角度，讓她的臉上膚況在鏡頭前一覽無疑，毫無半點歲月痕跡的美貌，讓粉絲看了忍不住驚呼連連。

舒淇與丈夫馮德倫住在香港，日前她悄悄回台，25日在IG上發文：「有緣聖誕來相會，這造型好適合戴口罩。」更與林心如在高鐵上同車而行，話題一時引發熱議，不少網友瘋猜她與林心如在貼文中合體的舉動，是否暗示未來兩人將一同工作。

然而，粉絲們還沒等來兩人同框工作，舒淇便在IG上曬出精品珠寶的代言影片，只見短短30秒的影片中，她以黑色低胸裙的造型亮相，不時對著鏡頭擺弄著身上的配飾，在珠寶的襯托下，舉手投足間盡顯女王的華貴氣質，萬種風情的身姿讓人看得不尤得拜倒在她的石榴裙下。

此外，因有多個鏡頭以極近的角度聚焦在舒淇的臉上，讓網友們紛紛感嘆起她的絕世美貌，讚其毫無瑕疵的臉上，完全看不見一絲歲月留下的痕跡，感嘆：「為什麼舒淇姊姊不會老，讓我好羨慕」、「太美了，完全沒有歲月痕跡」、「不敢想像是如何維持這麼美的」、「怎麼辦，我一女的都超喜歡你。」