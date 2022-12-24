女星陳怡蓉演出偶像劇《薰衣草》走紅，接著推出許多膾炙人口的作品，更被網友封為「台灣常盤貴子」，2016年與整形醫生薛博仁結婚後，便淡出演藝圈鮮少在螢光幕前曝光，不過偶爾還是會在臉書分享近況，日前就曬出一張素顏自拍照，立刻引起網友熱議。

陳怡蓉在臉書曬出自拍照，由於近來寒流發威，北部非常寒冷，照片中只見她戴著桃紅色毛帽及穿上羽絨外套禦寒，露出的半張臉看似素顏，不過保養得宜的肌膚依舊吹彈可破，雖然眼角有些許皺紋，但歲月並未在臉上留下太多痕跡，整體狀況依舊相當好，接著透露自己保持年輕的秘訣：「除了謊報年紀，就是讓自己開心了」。

對此，網友紛紛留言：「真實的臉蛋膚質，最真的妳，還是很漂亮」、「妳不是才剛滿20 」、「謊報年齡之後又沒被旁人吐槽，就能一直開心一直年輕」、「要美一輩子了」、「還是好美，好久沒看到妳出來演戲了啊」，眼見有人留言：「丈夫是醫美診所院長有關係嗎」，她也搞笑回覆：「突破盲點」。

陳怡蓉先前透露婚姻經營之道，她表示夫妻倆結婚多年，大概知道彼此容易摩擦的點，因此只要意識到要吵起來時，自己就會跳出來說「可以了」，接著兩人便會有默契的換話題，她也透露多看社群媒體揶揄一下老公也挺有幫助。