大陸一名男子在國小四年級時，於自家門口附近埋了一瓶白酒，決定等長大結婚時再喝，如今事隔16年，他娶了小學同班同學，近日他還要當爸爸了，想起國小埋酒一事，決定將酒瓶挖出來，與妻子一起享用，沒想到卻讓他大失所望。

綜合陸媒報導，河南一名男子讀國小四年級時，在住家廚房旁的空地埋下一瓶白酒，如今事隔16年，他娶了小學同班女同學，近日準備當爸爸，想起來小學埋的白酒，便決定挖出來喝喝看，起初以為酒會越陳越香，遺憾的是，瓶內白酒早已蒸發光了。

不少人好奇，白酒是否能越陳越香，放越久就越好喝？根據《快科技》指出，酒是否能越放越香，取決於酒精含量，如果酒精含量超過20度，且保存得很好，存放幾年後會產生香味，不過酒精度20度以下，例如葡萄酒，時間長了容易發酵，細菌入侵而變質，此外酒的品質也受容器品質、密封程度、儲存條件影響。

另外有專業網友指出，濃度高的酒確實能越陳越香，但前提是要保存得當，酒瓶完全密封後，要放在陰涼、恆溫、無光照的環境，有些人喜歡埋在地底，其實都是被武俠小說誤導，「古今中外，從來就沒有人把酒埋地下，東方人通常用陶製酒罈，而西方則大多選擇橡木桶，若埋在土裡，就等於將土灑進酒內，遇到下雨天，瓶蓋通常都會滲水，酒根本不能喝了」。

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