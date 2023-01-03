林男得知後，隔日便前往新北分署繳清所有款項。（新北分署提供）

新北市1名61歲林姓男子，因喝完藥酒後開車接送小孩，結果酒測值超標，吞下3萬元罰單，結果林男滯納罰鍰，被移送法務部行政執行署新北分署執行，日前他的車輛停放在路邊停車格，書記官接獲通報後到場查封，並拖吊保管，林男得知後，隔日才趕緊到場刷卡一次付清滯納的款項。

住在新北市泰山的林男，2020年7月中旬某日中午，因身體不適去看中醫師，當時醫師讓他喝一杯藥酒調養身體，醫師也提醒需等酒意退去後才能駕駛車輛；到了傍晚時，他認為已經退酒，便開車去接送小孩，途中遭一對男女雙載的機車撞上，造成雙方車損，警方到場進行酒測後，發現林男酒測值超標，當場開出3萬元罰單。

不過林男挨罰後，並沒有如期繳納罰款，加上滯納牌照稅1萬2000餘元，於去年11月間被移送新北分署執行，新北分署2度扣押林男存款共2000元，剩滯納款項仍有約4萬元。

新北分署於去年12月27日接獲交通局通報，得知林男車輛停放在林口的路邊停車格，執行人員即刻前往查封，並拖回保管。林男得知後，個日上午致電書記官了解案情，下午便親自前往新北分署刷信用卡繳清欠稅及罰鍰。

他向書記官表示，當時並非故意酒駕，只是以為自己已經退酒，才會開車出門，不料酒精濃度仍然超標，而且除了酒駕罰鍰外，還要賠償對方5萬餘元，沒想到一杯藥酒代價超過8萬元，還不包括自己的修車費用，真的得不償失。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕及交通違規，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕及交通違規罰鍰案件持續強力執行之決心。

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