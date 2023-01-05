迎接春假過年，彰化縣衛生局呼籲呼籲65歲以上長者及高風險族群等對象，儘速接種莫德納次世代雙價BA4／BA5疫苗。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接解封，國人生活已恢復正常化，但每天仍有數萬人確診，迎接春假過年，彰化縣衛生局呼籲呼籲65歲以上長者及高風險族群等對象，儘速接種莫德納次世代雙價BA4／BA5疫苗，春節安心過好年，即日起預約，彰化縣衛生局和26鄉鎮衛生所共提供1538診次，逾3萬6000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4／5疫苗提供逾2萬9000個名額。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣醫療院所疫苗預約系統，持續開放預約不間斷，本21期預約接種日期至1月6日，第22期將於1月5日中午12點起開放預約https://wbma1.chshb.gov.tw/VaccineAppointment/Reserve.aspx，接種日期為1月7日至20日。

彰化縣衛生局開放預約之疫苗種類包含幼兒BNT（6個月至4歲）、兒童BNT（5-11歲）、幼兒與兒童莫德納 （6個月至11歲）、BNT（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）及僅限使用於追加劑之莫德納次世代雙價BA4／5（滿6歲以上）。

葉彥伯提醒民眾接種追加劑需與前一劑疫苗間隔12週，也就是84天。符合接種資格者請儘速完成預約，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由合約醫療院所確認接種劑別及接種間隔是否符合後提供接種服務，完整接種疫苗以提升過年走春自我保護力。

彰化縣衛生局呼籲即使接種疫苗，亦應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，保持良好個人衛生習慣，以降低感染的風險，保護自己及家人的健康。