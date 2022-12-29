女星阿雅（柳翰雅）2014年低調嫁給華裔男友Tony，也是西藏第七世「竹慶本樂仁波切」，同年7月生下女兒Ava，升格人母的她也愛曬娃，一雙水汪汪大眼萌暈不少網友；阿雅隨著Ava成長也變得減少她公開露面的機會，直到最近才曬出教Ava騎腳踏車的影片，已經8歲的Ava暴風抽高外也變漂亮有氣質，驚艷眾人。

阿雅自結婚到生女後，其實都相當低調，只有在Ava還很小的時候，偶爾在社群上PO出帶女兒的畫面，沒想到昨（28日）阿雅在小紅書上傳新影片，充滿母愛地說，「見證小寶成長的一天呀」；畫面中阿雅教Ava騎腳踏車，滿滿溫馨感，母女站在一起才發現Ava已經長到阿雅的肩膀這麼高。

阿雅8歲女兒Ava越大越漂亮。（圖／摘自阿雅微博、摘自阿雅小紅書）

8歲的Ava從阿雅懷中可愛呆萌的模樣，一轉眼就長這麼大，她留著一頭烏黑長髮，眼神明亮清澈，五官也特別深邃，乖巧又有氣質讓人不禁想多看幾眼；阿雅教Ava騎腳踏車時，母女互動更是溫馨，阿雅溫柔有耐心，Ava失敗也不氣餒，短時間就學會怎麼騎腳踏車。

不少網友很訝異原來阿雅已經結婚生小孩，女兒都8歲這麼大了，「女兒好美，氣質很好」、「小女孩長在我的審美上」、「天啊！好好看的小姑娘」；但有些人覺得很可惜，因為阿雅先生是轉世仁波切，幾乎沒有公開過一家三口照，好奇Ava是否真的有在父愛下成長。