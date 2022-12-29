小甜甜去（2021）年初與圈外小五歲老公宋先生結婚，育有一女米苔目，不過近日因小甜甜退出宋逸民的教會後續風波不斷，加上宋先生不挺老婆小甜甜，因而有網友到宋先生社群上洗版怒罵，對此，他也回應「感覺挺好的」似乎蠻享受被關注的感覺。

宋先生雖為素人但他的IG帳號則是設為公開，從他過往的貼文可見他時常發文與老婆小甜甜曬恩愛，其中一則他更對老婆告白「我對妳的愛何止七夕，還要朝夕」讓小甜甜看到後驚呼「天啊！哪裡學的？」，如今教會發出聲明指小甜甜私生活有狀況，他卻逆風挺教會引發網友不滿。

宋先生過去與老婆告白貼文遭網友洗版怒罵。（圖／截圖自宋先生IG）

因此，許多支持小甜甜的網友到宋先生社群中留言，怒批他「越看越假的發文！學著長大吧」、「希望你好好珍惜為你生孩子的老婆」、「看來神的力量在你心裡已經大過一份母愛」等，對此，宋先生也發出限時動態回應「收到了不少網友們的提點、提醒及意見，很感謝你們願意到我的版面甚至是留言底下做回覆，覺得自己好像不是素人，而是半個公眾人物的感覺，感覺挺好的」再度引發熱議。

宋先生在限時動態中回應網友。（圖／截圖自宋先生IG）

對於老公與自己立場不同，小甜甜曾表示「夫妻沒有辦法有共同的信仰，當然會有些遺憾，但對於我先生的選擇，也表示尊重！」另外，她透過經紀人強調，該事件並非她們主導爆料的，也感謝在小甜甜低潮時教會伸出援手，最後因理念不和分開，希望大家彼此祝福，事情盡快落幕。