「藝起發光」教會新據點是該區的高級住宅，戒備森嚴。（粘耿豪攝）

藝人小甜甜（張可昀）近日與宋逸民創立的「藝起發光」教會鬧翻，教會爭議延燒多日，宋逸民至今尚未出面說明；而教會每周五都會固定會舉辦「愛宴」，大批媒體今（30日）守在教會神秘新據點，左看右看都未見任何教會人員身影，舊址裡面也是大門深鎖一片漆黑，不禁令人揣測宋逸民可能為了避風頭，改用線上與教友們聚會。

小甜甜日前退出宋逸民的「藝起發光」後，教會發聲明指小甜甜私生活有狀況，教會隨後被爆出多起內幕消息，甚至外傳2400萬的新據點由教友奉獻，據了解，這戶豪宅是該區的高級住宅，必須出示一定的財力證明才可以購買。新據點戒備森嚴，今只見數量名車不停出入停車場，卻未見宋逸民夫妻以及白家綺、吳東諺等人教會人員，附近居民也表示「今日沒遇過他們」。

有鄰居認為教會發生風波後，負面新聞會影響到住戶品質，還提到教會人員抽菸問題也讓人感到困擾，「常看到一群藝人在1樓群聚，有時候都在1樓抽菸，但新聞爆發之後，就沒看過人了。」還有目擊者表示：「今天看到他們的辦公室沒亮燈，不如平常那樣熱鬧。」透露前幾周還看過小甜甜的身影，「身形、聲音都很好認，本人跟電視長一樣」。