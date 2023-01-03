日本女星篠原涼子過去有「日劇女王」的封號，最早以女團出道的她，單飛後憑單曲《愛戀心痛堅強》大賣200萬張，成為自己的代表作。她日前因為在電視劇中飾演母親因而發福，但日前跨年重返紅白演唱金曲，美艷開唱風靡無數觀眾，凍齡美貌也隨之曝光。

篠原涼子在最近火紅的日劇《silent》中，扮演男主角目黑蓮的母親，整個人身材發福，顛覆觀眾的過往印象，沒想到電視劇剛結束沒多久，她登上今年的跨年盛事《紅白歌唱大賽》高歌，連音樂教父小室哲哉都幫她伴奏。狀態絕佳的她以一襲深V黑色晚禮服現身，纖細的身材與一頭招牌的飄逸秀髮，瞬間勾起所有觀眾回憶。

據日媒《體育報知》報導，篠原涼子在彩排時受訪透露，因為飾演《silent》的角色變得很胖，所以必須為了準備演唱，努力鍛鍊體力與重塑身形，她連日來的努力，終於在舞台上完全展現，除了歌聲掀起回憶殺，性感魅力也電翻不少觀眾。

時隔28年篠原涼子登場，歌喉驚艷全網。(影片來源/Speed News TV)

眾多網友紛紛留言表示，「比《silent》媽媽的時候更瘦了吧？果然是因為拍戲？雖然不清楚真相但是女演員真厲害」、「篠原涼子好像瘦了？還是衣服和妝容變了，真的好美，性感又有氣質」。