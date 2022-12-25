台南後壁菁寮老街觀光熱潮不如電視劇播映時，今天逢耶誕節，中午人潮仍稀稀落落。（張毓翎攝）

位於台南市後壁區的菁寮老街，因為無米樂紀錄片而聲名大噪，後來還有台劇《俗女養成記》的加持，多位業者組成「俗女村」行銷，每逢假日經常遊客如織，不過在電視劇下檔後，前陣子又逢疫情確診高峰，觀光熱潮不如以往，寒流來天氣冷颼颼，今天是耶誕節，但中午人潮也是稀稀落落，攤商期待元旦連假氣溫回溫，人潮也能快快回溫。

去年底台劇《俗女養成記2》開播後，劇中在菁寮老街的拍攝場景，成為劇迷、遊客朝聖的景點，引領一股觀光熱潮，南市府和當地業者都搭配劇中場景，再順勢包裝觀光行程，行銷後壁小鎮。而當時每到假日，老街周邊小巷、街道兩側都停滿了車，區公所還特別開放外環道的機慢車道，讓遊客停車。

不過，電視劇帶來的觀光熱度，隨著播映結束而下滑，有些攤商感受觀光熱潮漸褪去，雖然近來疫情穩定，人潮有回來一些，但受到寒流影響，氣溫下降明顯，除非是已排好既定行程的團客，否則天氣這麼冷，民眾只會想躲在家裡，根本不會想出門。

後壁商圈理事長、也是「俗女村」的創辦人吳翊榛表示，團隊想要打造文創聚落，一時之間不容易，需要磨合期，她也坦言，想恢復到之前電視劇熱播時的觀光盛況，「應該很難」。

但她認為，「穩定中求成長才是重點」，像是商圈趁著農曆春節檔期，除了推出消費滿額送摸彩券，另外明年1月中旬，預計發表「後壁藏寶箱」的伴手禮，希望透過會不定期推出各項活動及促銷，吸引遊客駐足，帶動業績、人潮增長。