後龍鎮半天寮好望角風景區被列入苗栗縣竹南後龍海線風景特定區域後，後龍鎮公所透過立委陳超明，向中央經濟部能源局、林務局等單位爭取設置為風電綠能教育展示旅遊區，第1期工程除了整建新的停車場、新建公廁、整修沿山步道等設施，目前都已完工，後續將爭取興建能源展示館、並全面拓寬苗33線等聯外道路，將好望角打造成後龍海線最完善的觀光景點。

後龍鎮好望角風景區擁有絕佳視野，北方是西湖溪海口。（謝明俊攝）

後龍鎮好望角風景區因位處戰略高地，視野非常遼闊，北可以遠眺西湖溪海口，西側則是台灣海峽，加上先前在當地及下方海岸建置多座發電風車，景觀非常特殊，加上周邊擁有先民貝殼化石遺跡、過港隧道、山邊媽祖等景點，吸引許多遊客到此一遊，後龍鎮公所將好望角列為鎮內觀光發展重點，並經縣府文觀局統一整合後向交通部申請成立縣級竹南後龍海線風景特定區，全力發展建置觀光旅遊設施。

後龍鎮好望角風景區聯外道路將爭取經費拓寬。（謝明俊攝）

經過後龍鎮前鎮長朱秋隆與立委陳超明全力爭取，並安排經濟部能源局、林務局等單位共同下鄉會勘，以設置風電綠能教育展示專區方式，爭取相關中央單位補助，將全面重新打造好望角的觀光遊憩設施，包括了第1階段擴建停車場、新建大型公共廁所、整建好望角沿山步道等，接續下來還有好望角對外聯絡道路苗33線全面拓寬工程、興建能源展示教育館以及社區農業小鋪等設施。

後龍鎮好望角風景區擁有絕佳的發電風車景觀，是後龍鎮公所全力發展的觀光景點。（謝明俊攝）

在後龍鎮公努力下，目前已完成停車場及沿山步道整建，全新公廁也於日前完工，目前正在等候驗收及申請使用執照，水電供應等，後龍鎮新任鎮長謝清輝接任後，將持續爭取興建後續工程，將好望角打造成後龍最亮麗的觀光景點。

後龍鎮好望角風景區擁有絕佳視野，西方台灣海峽有多座離岸風車。（謝明俊攝）