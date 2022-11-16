日本一代女神工藤靜香嫁給天王木村拓哉後，生下2個女兒木村心美和木村光希，一家四口幸福生活令人稱羨；婚後淡出幕前的工藤靜香，今年確定重登紅白歌唱大賽，更是隔了24年之久，而先前她與女兒木村心美曾一起表演過，也被瘋傳她可能帶女兒在紅白上演罕見「母女秀」，讓粉絲相當期待。

日本NHK紅白歌唱大賽是每年年末最盛大的節目之一，每年主持人和演唱名單一公布都會造成熱烈討論，本屆不僅找來千年一遇美少女橋本環奈當主持人，昔日人氣團體KinKi Kids、資深女星筱原涼子、一代女神工藤靜香也在名單內，還有韓國當紅女團IVE、LE SSERAFIM都會獻上精彩表演。

網瘋傳工藤靜香可能帶女兒木村心美一起在紅白歌唱大賽合作演出。（圖／摘自木村心美IG）

而52歲的工藤靜香嫁給木村拓哉後，淡出幕前偶爾公開露面，因此這次要在紅白歌唱大賽表演，格外受到矚目；綜合日媒報導，工藤靜香上一次登紅白舞台是1998年，隔了24年再度回歸，網路上也瘋傳她有望帶著女兒木村心美合作演出，讓觀眾都很期待是否有機會看到「母女秀」。

其實工藤靜香今年就曾與女兒同台演出過，母女合作無間的樣子令眾人都眼睛為之一亮，網友也都熱情表示，「一家四口合作演出也不是問題吧」、「工藤靜香不愧是一代女神，期待今年紅白」、「木村拓哉也來就更有看頭了」。