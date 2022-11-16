美國職籃NBA退役球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）與他的13歲二女兒於2020年搭乘私人直升機失事身亡，消息一出震驚外界，他的妻子凡妮莎布萊恩(Vanessa Bryant)因痛失丈夫與愛女而鮮少露面。近日，凡妮莎布萊恩罕見出席慈善晚宴，模樣也隨之曝光，顏值狀態甚至比社交圈名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)還要好。

凡妮莎布萊恩在社群平台曬出幾張照片，只見她穿著光華絲質的桃紅色長禮服，氣質優雅高貴，而她也與金卡戴珊合影，兩人親密的嘟嘴，感情貌似不錯，金卡戴珊貴為名媛圈一姐，這次服裝與造型也下足了功夫，她將頭髮高高挽起，穿著芭比粉長洋裝，女王氣場盡顯。

網友們不禁開始比較起兩位美女的外貌與打扮，凡妮莎布萊恩作為一位拉丁裔美女，少女時前就以MV模特兒的身分出道，後來成為籃球明星的妻子，重心逐漸從事業轉移到家庭上，但在丈夫離世後，凡妮莎可能是因為壓力太大，一發不可收拾地發福了，甚至有傳聞稱身高165公分的她體重已經達到120公斤。

如今從凡妮莎布萊恩站在紅毯上光鮮亮麗的模樣看來，她已經慢慢地走出喪失親人與愛人的陰霾，靠著飲食調整與規律的運動，重回顏值的巔峰，現在的她看起來也更加積極自信，大方地站在紅毯上展示自己。反倒金卡戴珊，網友們認為她的妝容過於精緻，略顯生硬，不如瓦妮莎來的真實自然。