「魔獸」霍華德在國內職籃刮起炫風，T1聯盟桃園永豐雲豹17日晚間在球隊官方IG宣布，18日早上9點開始販售主場特種S區門票，有15場主場季票及單場票，季票價格16萬8000，單場則是5212元，席位有限，球迷可得手刀搶購。
雲豹球團表示，特種S區季票可以欣賞整季15場主場賽事、限量70席，設在球員席對面的場邊，購買的球迷可獲贈「霍華德親簽場邊椅」一張，於18日上午早上9點開賣，價格16萬8000元，球迷可透過購票專線02-26560686（#204、#205、#211、#212、#213）購買。
雲豹球團另在球場短邊籃架下設置單場特種S區門票，每場120席，票價5212台幣，採現場購票，每場主場進場前30分鐘開賣，購票者可獲贈一張實體紀念票。
若以上所有特種S區門票均銷售一空，雲豹可進帳2702萬1600台幣（季票總計1764萬、單場票總計938萬1600台幣）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。