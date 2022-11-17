「魔獸」霍華德在國內職籃刮起炫風，T1聯盟桃園永豐雲豹17日晚間在球隊官方IG宣布，18日早上9點開始販售主場特種S區門票，有15場主場季票及單場票，季票價格16萬8000，單場則是5212元，席位有限，球迷可得手刀搶購。

雲豹球團表示，特種S區季票可以欣賞整季15場主場賽事、限量70席，設在球員席對面的場邊，購買的球迷可獲贈「霍華德親簽場邊椅」一張，於18日上午早上9點開賣，價格16萬8000元，球迷可透過購票專線02-26560686（#204、#205、#211、#212、#213）購買。

雲豹球團另在球場短邊籃架下設置單場特種S區門票，每場120席，票價5212台幣，採現場購票，每場主場進場前30分鐘開賣，購票者可獲贈一張實體紀念票。

若以上所有特種S區門票均銷售一空，雲豹可進帳2702萬1600台幣（季票總計1764萬、單場票總計938萬1600台幣）。