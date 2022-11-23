民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚舉辦延續五星光榮楊梅晚會，行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦出席站台，逾2000人到場支持。蘇貞昌表示，需要大家幫忙支持，不能對鄭文燦和蔡英文總統在桃園太放心，票開出來才算。

蘇貞昌表示，近年中美貿易戰，政府推出台商回流投資方案，因鄭文燦把握機會，爭取台商回來投資3600多億，創造28000個工作機會，證明選對人會做事。現在美國、日本等國，全世界都要爭取台積電進駐，但台積電仍要將最先進製程留在台灣，正因鄭文燦與鄭運鵬搶得先機，才能爭取龍科三期計畫。

蘇貞昌酸說，反觀鄭運鵬的對手不知頭尾，先說不知道要多少年後，後來又說是謊言，顯見無法協助桃園發展，若選整天不知頭、不知尾，甚至和中央唱反調的人，恐怕明年世客博會辦得亂七八糟，到時候後悔也來不及，因此需要大家信任支持，不能對桃園太放心，票開出來才算。

鄭文燦說，桃園8年來有很大改變與進步，張善政參選以來不停透過側翼和打手抹黑唱衰，一場民主選舉不能選得太Low，若把奧步當成唯一手段，是傷害民主也低估桃園人智慧。但他相信抹黑會結束、建設會留下，他細數上任後楊梅各處建設，更提到台積電有望在龍潭設廠，距離埔心僅5分鐘車程，屆時有望帶動楊梅發展，所以別讓桃園進步的故事畫下休止符，喊話鄉親全力支持。

鄭運鵬則表示，桃園的進步不能走回頭路，要靠市民出來投票，未來若當選市長，一定建設更大、照顧更細，除增加3條捷運，也要讓護國群山來到楊梅，將最先進的半導體1奈米製程技術落腳桃園。盼市民3天後用選票來當護國群山，共同守住進步，守護桃園，這次市長選舉是他近年承接最大的責任，不是他一個人就能完成，需大家當他的靠山，守護桃園的進步。