「魔獸」霍華德（Dwight Howard）上周末T1首秀，連續2場繳出「準大三元」，賽前饗賓餐旅旗下品牌「饗食天堂」也特地準備美味餐點，包括「爐烤現切牛排」、「大口饗樂骨」、「紅酒燴牛肉」以及「台式炒飯」，不少球迷好奇，「魔獸」霍華德真的和本土球員一起吃buffet？這麼多菜色，霍華德最愛吃哪一道？本土和外援球員飲食上有那些差別？

桃園雲豹 。（圖／饗賓餐旅提供）

桃園雲豹 。（圖／饗賓餐旅提供）

根據饗賓服務人員透露，本土球員偏好「爐烤現切牛排」，而外援球員反而比較喜歡嘗試台式炒飯以及日本花壽司。像是「魔獸」霍華德就親自告訴饗賓人員，他偏好吃紅酒燉牛肉以及台式炒飯。

（圖／饗賓餐旅提供）

（圖／饗賓餐旅提供）

雖然已經是NBA大咖球星，但霍華德絲毫沒有架子，賽後不僅和其他隊員一起吃buffet，也會一一和負責料理的廚師擊掌致意，充分展現親民跟尊重專業人員的一面。親民態度令負責接待的饗賓人員留下印象深刻。

（圖／饗賓餐旅提供）

（圖／饗賓餐旅提供）

而這次饗賓餐旅進駐球場，提供雲豹主場球員精緻佳餚，刷新不少台灣籃球體壇新紀錄，不只霍華德就連雲豹其他球員，對於饗賓所提供的美味都相當滿意，台灣球員除了「爐烤現切牛排」，得分後衛盧捷閔熱身完最愛來一口維也納冰心軟法，鹹甜口感，又能短暫墊胃。「饗食天堂」餅乾也備受球員喜愛，最受好評的是皇家伯爵茶以及可可杏仁酥餅，賽前賽後都會被球員搶食一空，雲豹大前鋒蔡揚名更是連續兩天「打包外帶」，甚至被拍影片「抓包」，討拍說自己還很瘦要多吃點，千萬別沒收他的「食物」。外援球員小前鋒威廉斯則是最愛喝「饗食天堂」的現榨柳丁汁，礙於要上場比賽，賽前他只能先偷喝一小口，而戴維斯首次嘗試吃花壽司，第一次吃雖然有點怕怕，但第二天用餐時，戴維斯已經非常能掌握用叉子吃壽司的技巧。

饗賓餐旅不只提供球員餐點，VIP區也打造豪華輕食buffet，吸引不少民眾拿手機直播拍照，而熱愛籃球的王子（邱勝翊）與《全明星運動會》夥伴們去看球賽，也被美食吸引加入排隊行列。