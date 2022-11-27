「魔獸」霍華德邀情台灣球迷一起吃火鍋！霍華德在IG發文並以中文附註寫道：「今天我想特別感謝我的紛絲們，讓我們用感恩以及正向積極的態度來在底下留言區做回應！在這篇文下標註你要感謝的人然後留下正向積極的留言，我將會選擇我認為最激勵人心以及最正向的留言作為贏家然後邀請他/她以及兩位朋友來跟我一起吃火鍋。」

上周正逢美國節慶感恩節，霍華德表示他收到一封球迷來信讓他非常感動，「這封信幾乎讓我落淚，我才知道自己對球迷有這麼大的影響，讓他們來信支持我。歷經過許多事情，我有很多必須感恩的，包括我打了18年的NBA，33年的籃球，以我熱愛的事來影響著大家。」

霍華德寫道：「我感謝我的家人、我的孩子、以及在我的人生旅途中一直陪伴著我的真正的朋友、我在台灣的隊友，我也很感謝我能夠享受生活，微笑，傳播愛，以及擁有內心的平靜。 大家感恩節快樂。」

這次的台灣職籃之旅，霍華德不斷釋放自己的正向能量，以正面態度回應外界的雜音。他最近一次直播搞笑地告訴大家他找了個生手理髮師，「他把我的髮際線整個往後推了一大截！看我的新髮型，我的髮際線本來在這裡，現在退到這裡了！但沒關係，別在意，我還是愛你，我的頭髮會長回來的。」