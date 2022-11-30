T1聯盟衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊連兩周於主場高雄巨蛋舉辦#雄心萬浪主題周，不忘走入學校、回饋基層。庫薩斯、林任鴻、邱子軒三帥30日前往高雄市陽明國民小學，與近350名師生同樂，分享籃球經驗、傳授技巧，勉勵同學面對挫折保持正向，庫薩斯不時加碼扣籃絕技，讓現場驚喜不斷。

庫薩斯、林任鴻與邱子軒走入陽明國小，首站突襲一年級班級，讓孩子為庫薩斯量身高、同時透過地圖瞭解立陶宛地理位置，現場再次印證籃球無國界，216公分身軀展現親切笑容，讓巨神兵魅力瞬間從歐陸席捲港都。並請三位球員充當英文小老師，教導籃球相關英文單字，期望以籃球為眼拓展孩子的世界觀，讓體育自然融入生活。

生涯效力過多支球隊，「3D高砲塔射手」林任鴻還分享自己的經驗談，「生涯傷病少不了，但告訴自己保持對籃球的初心，正向態度面對挫折。」兼顧大學學業與職業的邱子軒，則提醒同學「專心」是不二法門。

陽明國小耕耘基層籃球行之有年，女籃曾於108學年度國民小學籃球聯賽勇奪全國季軍、2020年少年籃球錦標賽女童組全國季軍，今年創隊史最佳全國國民小學籃球錦標賽六年級女童甲二組亞軍紀錄，成績斐然。高雄全家海神隊今日也由庫薩斯代表球隊，致贈全隊簽名球予陽明國小校長呂淑屏，期待攜手為南部種下更多籃球幼苗。