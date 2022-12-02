台灣運彩X T1聯盟的台灣啤酒英熊隊，本土球員實力堅強眾所皆知，於2022-23年賽季是否能如願奪冠，外界皆一致認同「洋將人選」與「土洋磨合」絕對是關鍵。儘管本季英熊陣中兩位洋將大勝、愛禮到位時間晚，而范姜偉齊則對台灣快速球風相對陌生，但英熊目前仍以2勝1敗，暫列戰績排行榜第2名。究竟三位外籍英熊有什麼特質，讓球隊起了不一樣的化學反應，讓大熊星座更加閃耀。本周末隨著台啤迎來第一個洋將主題月活動，一起揭開英熊洋將們的神秘面紗。

台啤英熊本季重要的禁區長人、身高218公分的范姜偉齊出生於運動世家，爺爺在足球業餘聯賽擔任守門員，爸爸擅長空手道，妹妹與范姜偉齊一樣對籃球情有獨鍾。8歲的小范姜身高就已經比同齡高出一截，媽媽因此帶他參加籃球訓練營，范姜偉齊坦言起初沒有很喜歡這個運動項目，尤其剛開始都是做基礎訓練，像是防守步伐、基本動作和體能訓練，比較枯燥乏味，正式接觸五對五正規賽之後，才慢慢喜歡上這項團隊運動。

10月初即抵達台灣加入球隊訓練，這是范姜偉齊第一次離開家鄉參與職業聯賽，除了要適應新環境，還要加緊腳步融入球隊、跟上隊友節奏，無疑是一大挑戰，但范姜偉齊並沒有輕易放棄：「到異地打聯賽本來就是個挑戰，但訓練上有隊友互相打氣，場外也有球迷給予溫暖的鼓勵，我相信我一定可以再更好。」

大勝於2020年來到台灣，曾經待過的SBL九太科技、P. LEAGUE+新竹街口攻城獅，最後落腳於T1聯盟英熊，面對台灣籃壇的變化，他認為：「這幾年籃球市場變化很大，而且是往一個好的方向成長，像是當年九太的隊友，來到海神之後，不難發現本土球員競技水平提升很多，除了自我要求提高，心理抗壓性也提升。」

「在台灣待得愈久，愈加喜歡台灣。」大勝興奮說道：「我喜歡台灣熱情的球迷、台北101的跨年煙火、小辣的麻辣火鍋，未來有機會也希望在台灣開一間服飾店，分享自己喜歡的穿搭。」因為對台灣的喜愛，也造就他的好人緣，不過不像場上霸氣，大勝私底下是鑽研星象的星座專家，身為愛交朋友的水瓶座，對大勝來說沒有特別合得來的星座，不過牡羊座是讓他最難捉摸的，因為火象星座不太會表露情緒的關係，而曾經跟牡羊座朋友產生誤會。

愛禮11月27日與英熊們到高雄比賽，不僅上演絕殺球還成為逆轉功臣，場上瘋狂舉動再次勾起球迷回憶，與上季不同的是，從出賽12場領7次技術犯規、2次違反運動精神的「早哥」厄力，已蛻變成身披綠裝的愛禮小哥哥，對於中文名字及場上轉變，愛禮表示：「很感謝球團像父母親一樣為我命名，代表對我的期許和祝福，本季我也將盡力克制自己的脾氣，除了娛樂大家之外，最重要的是把好的表現呈現給大家。」

不像場上誇張行徑，愛禮私下反而像個哲學家，他最喜歡的電影之一是《讓愛傳出去》，希望用正能量影響身邊的人，無論是金錢上、心理上、物質上，幫助需要幫助的人也會讓自己更好，因為最後都會回報到自己身上。平時也很喜歡跟T1聯盟祕書長張樹人，談論種族歧視、性別歧視、氣候變遷等議題。除此之外，愛禮也對外太空非常感興趣，得知聯盟以Astronaut of the game比喻本場精彩表現球員時，感到非常開心，像是圓了自己的太空人夢想一樣！

洋將主題月將於3、4 日在台灣啤酒英熊主場登場，歡迎球迷朋友到場留言，可立即兌換插畫家手繪英熊洋將主題明信片與Mrs.Fields手工餅乾，不能到現場的朋友也可以鎖定T1聯盟官方Youtube頻道轉播，T1聯盟也會不定期公開洋將私下的興趣嗜好喔！