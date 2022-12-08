高雄捷運警察隊將於展演期間加強巡邏取締。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

今年高雄即將展開「2022愛河灣聖誕燈光展演」，將集結燈光秀、市集、音樂表演等多項安排 ，於明日晚間在愛河灣區正式登場，預計將吸引民眾攜家帶眷前往駐足觀賞。捷運警察表示，將會針對捷運「鹽埕埔站」及輕軌「真愛碼頭站」、「光榮碼頭站」加強維安巡邏，尤其是不可隨意穿越輕軌軌道區，違者將開罰。

「2022愛河灣聖誕燈光展演」9日將正式展開，為因應大量湧入觀賞人潮以及現場人潮乘車秩序安全，高雄捷運警察隊將在捷運「鹽埕埔站」及輕軌「真愛碼頭站」、「光榮碼頭站」等站體執行維安勤務，加強巡邏，尤其是展演前後，也會在附近加強取締，就怕有民眾為一時方便隨意穿越軌道，警方提醒，輕軌「軌道區」、「植草區綠廊」嚴禁任意闖入，違者最高可處新台臺幣7500元罰鍰。

警方也強調，於聖誕燈光展演期間，會場週邊停車車位有限且實施交通管制措施，對於違規停放車輛將加強取締拖吊，前往觀賞可多加利用大眾交通運輸工具，並遵守現場員警指揮通行，而活動會場周邊燈光昏暗，也要注意自身及隨行老人、孩童安全。