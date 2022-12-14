今年冠德（2520）競標政府公部門的捷運聯開案、及公辦都更案，可謂大豐收！今（14）日再傳捷報，正式獲選為「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線市政府站（G9-1）土地開發案」的最優申請人，冠德建設攜手中鹿開發公司獲選，預估投資金額106.55億元，將造地下7層、地上43樓、樓高208公尺的複合式商用不動產；其中34~42樓將作旅館，可望引進凱悅飯店品牌進駐，43樓多功能展演廳希望委由青鳥書店經營，全速朝向地產開發商轉型。

冠德今天下午在公開資訊觀測站公告，正式獲選為「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線市政府站（G9-1）土地開發案」的最優申請人。

冠德建設副總經理張勝安今(14)日表示，這是冠德繼取得台中捷運綠線的G8站「冠德文心綻」、及G5站之後，再次競標成功中捷的聯開案，為冠德揮軍中台灣聯開案當中，成功得標的第三筆開發案。

冠德今年以來，在公辦都更案、及捷運聯開案方面，可謂是大贏家，連續拿下「南港台電北儲案」、「台鐵北車E1E2案」、子公司環球購物中「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」、「台北市行二行三公辦都更案」，以及中捷北屯線市府站G9-1站，光是今年，就得標五大政府公部門標案，堪稱大豐收！

冠德得標的市政府站G9-1站，在各站中，為開發基地容積最高、面積最大、區位條件最優、唯一與規劃中的台中捷運藍線共站轉乘的車站，地點位於7期台灣大道、文心路兩條主要幹道交叉口，去年底正式公告招商，該土地開發基地面積高達2,053坪，預估投資金額達106億元。

張勝安表示，冠德預計規劃G9-1站為複合式大樓，其中1~5樓規劃為商場，6樓預計作會展中心，7樓為育成中心，8~33樓為一般事務所及辦公室，34~42樓規劃為旅館，43樓為多功能展演廳和辦公室。

這是冠德建設集團首度跨足旅館，打造飯店，樓層數有九個樓層之多，為破天荒之舉。

為何冠德此次相中台中，首度計畫蓋飯店？張勝安表示，最主要是市府站這個地段，非常重要、特殊，擁有稀缺的潛在價值，加上地點正在台灣大道、文心路交叉口，又在市府大樓旁邊，因此位踞台中七期重劃區的門戶地位，可望打造為國際級地標。因此，冠德基於上述思考，決定在台中G9-1站賦予更多元化的開發機能在內。

張勝安表示，其次考量點，在於競標過程中曾訪察許多台中各個產業，了解其潛在需求，發現台中除辦公需求之外，也希望能引進結合展演功能的場所，由於該案為捷運共構案，因此冠德希望引進台北TOD的成功開發經驗，帶進中台灣。

張勝安表示，冠德正積極開放型到地產開發商Developers的定位和角色，未來大型複合式開發案，會是冠德積極爭取的主流，日後有機會，將不排除在全台各主要都會區精華地段，繼續爭取。