全台灣第二大、中台灣最大的海鮮魚貨交易平台-台中魚市場，下半年度邀請百大名廚擔任主廚及講師，開啟「食魚文化煮好魚小講堂」，傳授國產鮮魚的烹調撇步，贏得好評，而幕後推手就是，今年1月甫上任的台中魚市場總經理黃瑞呈！

擁有獸醫背景，曾擔任台中市政府農業局主秘、農糧署簡任技正、秘書室主任、作物組副組長與南投清境農場副場長等職務的黃瑞呈，堪稱是個農業專家，但他強調，對於漁業並不陌生，將貢獻所學，讓台中魚市場跳脫傳統巢臼，搶搭時下最夯的休閒旅遊產業列車。

在黃瑞呈的擘畫下，台中魚市場現在不只是販售海鮮魚貨的「販魚所」，還是學習食魚文化的教育場所「煮魚所」；黃瑞呈一上任就快馬加鞭擬妥台中魚市場未來的短、中、長期計畫，終極目標就是，要將台中魚市場打造成為「台灣築地」，擁有採購、遊憩休閒、餐飲美食等多功能與特色，期望成為中台灣遊客「走過、路過、絕不會錯過」的熱門魚市場！

談到短期計畫時，黃瑞呈說：近期將趁著電費調漲之際、斥資整修2層樓的冷凍庫，而製冰廠也已落成啟用，以維持海鮮魚貨的新鮮品質；此外，台中魚市場停車場空間寬敞，造成管理不易，未來也將推動使用者付費機制。

至於中期計畫，黃瑞呈說：他曾經半夜參訪過日本東京築地，過去台中魚市場以批發為主，未來將加入休閒產業這塊，因此規劃在魚市場建立零售批發場；而長期計劃就是，在魚市場新購1,100坪土地上建構一座物流中心，擁有集貨、包裝、物流等多功能廠區。

黃瑞呈表示，台中魚市場面積廣達5公頃，目前是台灣土地面積最大的魚市場，而且地點就位於74號快速道路、國道一號五權西路交流道旁，交通相當便捷，南來北往都方便；此外，台中魚市場也是全台最早採用全線電子拍賣系統的魚市場，魚貨平均拍賣價格居全台魚市場之冠！

黃瑞呈強調：台中魚市場的核心價值就是，新鮮保證、活力團隊、領先標竿、健康理念；而台中魚市場的經營理念就是，為消費市場提供穩定的魚貨來源，以及公開透明的交易平台。

不過，台中魚市場雖然承載著近百年中部人在此買賣魚貨的消費習慣，近幾年卻因疫情帶動網購、直播平台的崛起，改變了許多民眾的消費習慣，黃瑞呈上任後積極推動台中魚市場轉型，用嶄新的概念，賦予魚市場不一樣的全新風貌。

如台中魚市場擁有全台首創複合式廚藝教室及多元教室，舒適的環境，成為許多人舉辦活動的首選場地之一；為活化空間，還有「漁人町」，引進16家特色小店；此外，黃瑞呈引進團隊直營門市-販魚所與廚藝教室-煮魚所，持續透過創意行銷、炒熱話題，吸引越來越多消費者走入台中魚市場園區體驗與消費。

黃瑞呈說，台中魚市場交通便利，也是全台最早設有參觀廊道的魚市場，且透過邀請百大名廚開設食魚文化小講堂，讓孩子們從小就能識魚、食魚，所以小講堂還分成親子組與新手爸媽組，推廣國產鮮魚，同時教育消費者從認識國產魚的養殖環境、用藥標準、飼料來源等，進而更重視食安問題。

「不怕慢，只怕站」！黃瑞呈自從上任以來，持續推出多項話題十足的行銷活動，包括今年4月舉辦「世界漁人節」，來自靜宜大學8個國家的外籍留學生報名參加，透過異國料理，不僅讓外籍學生們進一步認識到國產魚多元化的吃法，還能透過FB或IG等網路平台推廣國產魚，還有機會將台灣國產魚的訊息傳回學生們的母國，協助國產魚行銷國際化。

台中魚市場也與苦茶油業者攜手合作，由美食家梁幼祥老師與知名主廚傳授如何用苦茶油烹調出美味的國產魚；10月舉辦百大名廚開啟「食魚文化煮好魚小講堂」，拉近與消費者之間的距離。如今的台中魚市場，在黃瑞呈的帶領下，除了本業魚貨批發業務外，也正一步步走出屬於自己的休閒觀光之路。