許多人拜訪親友時都會特地帶上一盒伴手禮，聊表關懷之情，不過有時可能反而造成反效果。一位網友分享，最近他收到一盒鐵盒蛋捲，花了很久時間還是不知道怎麼開吃，氣得說如果誰再送就絕交。貼文一出迅速引發網友共鳴。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，有朋友拜訪他時送了一盒鐵盒蛋捲，不過他要食用時卻是遲遲不得其門而入，「我已經坐在這裡研究了40分鐘…」，最後終於忍不住撂下狠話，「以後誰再送這種伴手禮，就絕交吧！」

一名網友分享他收到鐵盒蛋捲的伴手禮，結果研究40分鐘還是不知道怎麼樣才能吃。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「益智蛋捲，不是用來吃的，是一種解謎」、「搗碎用湯匙吃」、「總會有第一次嘛」、「何必糾結，折半就能拿出來，第一二根拿出來後，剩下就容易了！」、「一定要破壞一根才能破解」、「很難完整取出來欸」、「一拿就碎…不碎出不來啊！而且還不能轉動」。

事實上，過去就有不少人指出，這種鐵盒蛋捲若要完整不掉屑拿出蛋捲，必須在取出的同時一邊搖晃，就能夠成功拿出食用第一根蛋捲，之後空間變的更大，拿出蛋捲也會越來越容易。