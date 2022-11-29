新光三越虎屋羊羹兔年限定款，750元起。（新光三越提供）

新光三越嚴選 ，米其林必比登推薦餐廳精選年菜組 ，售價2100元。（新光三越提供）

新光三越春節伴手禮、年菜將於12月2日起開賣，今年推出包括圍爐年菜、台日人氣伴手禮、高分好酒

及當令果物等，共達150款春節禮品，其中有超過7成為初登場禮盒，業績預計較去年成長2成。

新光三越今年獨家集結必比登推薦年菜組合，網羅2022年5大米其林必比登推薦餐廳－博仁堂、沁園春、滬舍餘味、祥和蔬食，及府城食府，獨家將5家餐廳的經典招牌菜，匯集成一桌佳餚，限量1000組，每組2100元；星級團員年菜部分，也邀請到4位米其林星級主廚－亞洲最佳女主廚陳嵐舒、山海樓行政主廚蔡瑞郎、台北美福大飯店米香台菜餐廳主廚陳永華，及泰國曼谷米其林一星主廚Chef Ton。

新光三越並觀察到，今年年菜類推出較多「單品」類，可讓民眾自由搭配，不一定要侷限於整套配好的組合。而嚴選酒品禮盒，向來是民眾過年送禮的首選，今年全台窖藏最稀有威士忌的「老酒銀行」大摩酒廠，推出全球僅25組、全台僅有2組的「大摩鎏金時代 DECADES No.4 Collection 4號典藏」，其中1套由新光三越為最講究的收藏家們奪下，價格達450萬元，僅限量1組。

新光三越春節禮品擴大購買管道，除原有各分店、App、skm online、skm eats提供預購、取貨服務之外，今年更再擴大線下販售渠道，包括嚴選台灣在地好物的「好好集」全台7間店舖，將於2023年1月5日起，首度同步販售春節年菜、台灣伴手禮；還有集合日本時下伴手禮的「TASTE JAPAN」，也將

於12月6日起於台北信義新天地A8快閃販售日本伴手禮。

新光三越觀察，隨著赴日旅遊開始，伴手禮選品上更傾向找獨家、限量日本夯品，不是機場可以買得到的，且都是官方授權通路，包括日本天皇御用「虎屋羊羹」，今年引進兔年限定款，限量500組。

此外，新光三越skm eats外送服務，亦將於1月5日起提供多款年菜及伴手禮外送。