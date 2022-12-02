為減少一次性塑膠使用，環保署要求超商及速食店自明年元旦起必須提供循環杯借用服務，新政上路進入倒數，國內零售龍頭統一超（2912）、及旗下連鎖咖啡一哥星巴克準備好了！統一超2日宣布，年底將有500家超商門市提供循環杯服務。

統一超表示，響應環保署減塑政策，統一超超前部署，攜手集團旗下統奕包裝，耗時超過1年、斥資逾千萬元自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，12月14日起更將設置門市臨櫃還杯系統，建置通路最大的循環杯服務模式，預計今年底前，可提早達標500家門市提供循環杯服務。

統一超首創循環杯還杯機，鼓勵民眾重複使用，只要開啟統一超的OPEN POINT APP循環杯租借服務，即可至門市輕鬆借用與歸還。統一超的循環杯設計理念也充滿環保巧思，杯身獨家研發特殊PP專利隔熱層，可減少杯套使用，還杯機台則研發市場唯一的堆疊功能，每次裝滿可節省約50％的空間材積，使用後汰舊的循環杯也將回收再製為其他物品，達到資源再利用。

統一超集團旗下台灣星巴克本周也宣布，目前循環杯專案已擴大導入到60家門市，接下來其他門市將於明年陸續導入，目標2023年底，全台門市都將提供循環杯服務。這也呼應全球星巴克的政策，美國星巴克總部已經提出承諾，目標2030年前要將碳排放量、用水量和垃圾量減少50％。

為逐漸減少一次性塑膠使用，環保署今年4月底公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖飲料店、便利商店、速食店及超市，在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差，已於7月1日正式上路。而台北市環保局12月1日起，也開始實施飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。下一步，環保署要求超商及速食店，自2023年元旦起，必須提供循環杯借用服務。