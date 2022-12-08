大陸駐美大使秦剛日前在2022美中貿易全國委員會晚會上演講表示，美國最近頒布許多對中國半導體出口限制措施。這些限制將使全球半導體產業在未來三年內損失近100億美元，並在中長期對產業經濟帶來相當大的負面影響。

集微網報導，秦剛日前在該會議上演講指出，中美產業深度融合，互補性強，合作潛力巨大。但美國對中國存在嚴重的戰略誤判，並實施了出口管制、進口限制、投資及技術合作審查、行業監管和產業補貼等措施，把半導體與新能源等本應是商機的領域變成禁區，違背市場經濟原則和國際貿易規則，擾亂全球產業鏈供應鏈，將導致未來三年全球半導體產業損失近百億美元。

據大陸駐美大使館官網上發表的秦剛演講內容顯示，秦剛強調，希望兩國元首達成的共識能夠切實落實，兩國能夠確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調，工商界繼續攜手合作，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。與中國脫鉤就是和世界潛在的最大市場脫離，與中國斷鏈就是與機會斷鏈。

秦剛表示，今年晚宴主題為氣候變遷。線上參會的中國氣候變化事務特使解振華表示，中美在氣候變化領域負有特殊的責任與使命，應當在清潔能源、低碳智慧城市、氣候投融資等領域開展對話與合作，以務實行動改善雙邊關係，帶動多邊進程，合作共贏造福兩國和全世界。