印度一名16歲少年擁有一雙異常巨大的手，就像是電影角色「綠巨人浩克」，這樣特殊的外表讓他飽受村民排擠，甚至沒有學校願意錄取他，除此之外，少年的日常生活也有許多不方便，連吃飯、洗澡都需要家人幫忙。醫生指出少年罹患的是罕見疾病「巨指症」，全世界只有300例病例。

Teenager develops rare syndrome which has given him huge 2ft-long ‘Hulk Hands’ https://t.co/9ELRiMoVJg — Mirror World News (@MirrorWorldNews) December 12, 2022

根據《鏡報》報導，賈坎德邦（Jharkhand）的16歲少年卡林姆（Mohammad Kaleem）從小就擁有一雙巨大的手，光是手指到手腕的距離就有61公分，一隻手的重量更達8公斤，異於常人的外表讓他飽受眾人的嘲笑與畏懼，不但被村民們說是「魔鬼之子」，其他小朋友也很害怕他、不跟他玩，因此也沒有學校敢錄取他。

卡林姆的父親沙米姆（Mohammad Shamim）是一名日薪工人，為了治好兒子詭異的疾病，在10年前拿著努力工作賺來的錢，帶兒子到醫院做手部縮小手術，沒想到手術結束後，卡林姆的手沒有變小，反而變得更巨大、更畸形；卡林姆的親戚透露，巨大的雙手為他的日常生活帶來許多不便，連吃飯、洗澡都需要家人幫忙。

卡林姆的主治醫生薩巴帕帝（S Raja Sabapathy）表示，卡林姆罹患的是罕見疾病「巨指症（Local Gigantism）」，該疾病會使病患的骨骼、皮膚，或其他組織過度生長，也可能導致器官和四肢跟身體其他部位不成比例，全世界關於巨指症的病例非常稀少，患者僅有300人。