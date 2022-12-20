南韓女星泫雅11月底突然宣布斷開與男友DAWN金曉鐘7年感情，令粉絲相當難以接受，網路上還出現泫雅劈腿的謠言，讓DAWN在IG氣炸喊告，直喊：「就算分手，泫雅對我來說同樣珍貴」，後來又刪除貼文，近來似乎已神隱許久的他，終於在節目公開露面，談起自己其實沒什麼朋友，並提起當初決定離開PSY經紀公司的原因。

近日DAWN分手後首度在網路頻道《Diggle》露面，看上去臉部氣色還不錯，還大談自身「人際相處情形」，他表示，本身給人不易親近的感覺，而且性格也不太會找人攀談，因此求學時朋友就只有1位，他也只會跟那位朋友上下學、吃飯，若兩人之間發生爭吵，那他會沉默處理自己的事，交友圈相當狹小。

泫雅則是在9歲時就出道，身邊同樣知心朋友不多，因此常常感到很寂寞，才會和DAWN膩在一起，但泫雅其實很嚮往跟姊妹出遊這件事。而兩人在今年8月一起離開PSY開設的經紀公司P NATION，DAWN也在節目裡親揭原因，他說道：「能跟PSY一起成為公司同事很好，從他身上獲得許多幫助，但我想尋找更多新事物。」被問及目前是否有新簽經紀公司？DAWN則表示，目前有許多公司找上門談合約，但他想慎重思考後再決定。