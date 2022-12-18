桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy），擁有甜美臉蛋與175公分的高䠷身材，加上過去曾大方公開與百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生的戀情而備受矚目。但兩人已在不久前宣告分手的她，卻遭到不少網友質疑，因此她在本月17日於個人IG上開放網友傳匿名訊息，並一一回覆，沒想到卻意外公開了兩人交往時的內幕。

Wendy不久前與孫生開心前往新加坡旅行後，就宣布兩人分手的消息，讓外界相當震驚，網路上也開始謠傳她當初與孫生交往是為了孫生的錢、是位拜金女等等。對此，Wendy在IG限時動態中強調自己並非拜金女，一直以來都是靠自己賺錢養活自己，而且「我們去新加坡的4萬多生活費也都是我出」。至於機車是否將歸還給前男友一事，她則回應因對方的車太多，先前「為了少繳點稅」已將其中一台登記到她的名下，正面說明車主早就是她的事實。

另外，有網友重提孫生之前下跪求復合的往事，Wendy則有感而發的表示「人可以忍受一陣子，無法忍受一輩子的」並附上眼淚符號，但Wendy仍感謝孫生及反骨男孩在她23歲這年所帶來的成長與照顧，讓她因此獲益良多，更大讚孫生「是位很好的表演者、好戰友」，將來若有機會也還會與反骨合作拍片，因為對她來說「反骨是很棒的大家庭」。