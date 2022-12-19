台北市長柯文哲今(19)日代表市府與三大共享機車業者簽署MOU，柯文哲表示本次簽署是重要的減碳措施宣示，未來北市府不但要在明年底將公務燃油機車轉型為電動機車，更要將使用量低的電動機車以共享租用取代購買，讓台北市更快邁向零碳城市的未來。

柯文哲致詞提到，他一向對於推動環保業務相當注重，在他上任的第一年就推動校園禁用一次性餐具、禁售瓶裝水，後續接著推動雙北1280公共運輸月票，以及「4U」共享運具(YouBike、U-Motor、U-Car及U-Parking)等政策，截至目前，本市已累積5萬個共享停車位的推動成果。

柯文哲補充，北市府也在他上任後就禁止添購「燃油機車」，如果非不得已要買，還必須由市長專案核准，在這樣的努力之下，北市府累計購買「電動機車」1791輛，目前還有「燃油機車」3506輛，扣掉警用機車後只剩458輛，這些僅剩的「燃油機車」在明年底前全面退場，原則上沒問題。

柯文哲說，然而市府更進一步思考，電動機車能不能也實現減量呢？北市府進一步透過租用「共享電動機車」來達到「電動機車」減量，目前北市府和三大共享機車業者簽署合作備忘錄，目標是使用量低的電動機車，以租用取代購買，除了實現電動機車的減量，也省去保養和維修的成本。

祕書長陳志銘補充，為實現2023年北市公務機車全電動化，本府機關添購公務機車需滿足年出車日數達96天以上，或是年里程數要1500公里以上，機關才可編列預算購置電動車，若未達標則僅能採取租用共享機車方式。另外北市府去年更率先全國，公告3年3倍電動機車補助計畫，預計3年內減少碳排放7.8萬噸。

柯文哲最後表示，今年找來三大共享機車業者簽備忘錄，這是一個重要宣示，要嚴肅面對2050淨零碳排，並一步一步往目標前進，以今年6月領先全台通過的台北市淨零排放管理自治條例來說，日出條款訂於6個月後施行，因此下任政府一上來就要把自治條例落實。