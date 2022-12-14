中國財政部前副部長朱光耀在一個論壇表示，展望2023年，世界經濟及全球金融市場會面對更難巨的挑戰。國際貨幣基金(IMF)及世界銀行都預期，明年全球經濟可能陷入衰退，IMF預測明年全球經濟增長2.7％，但有25％機會低於2％，又警告可能出現二戰後第三次全球性金融危機；世界銀行預料明年全球經濟增長1.9％，而最壞情況可能只增長0.5％。

朱光耀指出，IMF警告，明年可能有3分之2發展中經濟體和3分之1的新興市場國家，受到債務危機影響。國際需要加強宏觀經濟政策協調，特別是有效地應對發達經濟體貨幣政策急轉彎，對國際金融市場的衝擊。

朱光耀說，發達國家的情況亦都要高度警惕，英國已經陷入經濟衰退，是發達國家最先陷入衰退的。而美國聯邦政府本月2日，已經超越31.4兆美元的舉債上限。美國財長葉倫已經公開表示，美國國債市場可能出現崩潰，如果國會未能及時提高債務上限，或將引起美國的金融風暴。

歐元區方面，朱光耀指出，10月份的通膨率高達10.7％，歐央行7月起連續三次提高利率，同時先後停止疫情期間推出的1.8兆歐元買債計劃，以及每月200億歐元的常規性買債計劃。現在歐元區通膨仍在惡化，歐央行本月可能再升息75個基點；而美聯準會預計今日會繼續提高利率50個基點，利率在主要發達國家的急轉彎會繼續進行，起碼在明年上半年不會停止。

至於日本，朱光耀說，市場關注日本控制孳息曲線的政策，是否被迫放棄，原因是很難在通膨超過3％的情況下，繼續維持這項政策。

他說，明年全球經濟和金融市場不確定性極大地增加，對於中國而言是機遇和挑戰並存，強調要認真推進「發展是實現建設社會主義現代化國家首要任務」的部署，在加快構建國內國際雙循環的過程中，堅持創新、協調、綠色、開放、共享，著力提高產業鏈、供應鏈韌性和安全水平。中國經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有變，一定能夠在新一年推進高質量發展方面，取得重大的新進展。