全球利率收緊對需求造成影響，加上美元升息即將「見頂」，泰國、印度、印尼和菲律賓等亞洲國家預料將陸續放緩升息步伐。專家分析，美元指數、匯率出現走弱跡象，亞洲國家不排除升息可能，但幅度會降低，而這些國家的經濟增長對大陸的出口貿易有好處。

據《日本經濟新聞》報導，受美元升息即將見頂影響，韓國作為受美國經濟放緩影響最大的國家之一，可能成為首批改變貨幣緊縮政策的國家。泰國、印度、印尼和菲律賓等亞洲國家也將陸續放緩加息步伐。

報導指出，根據國際清算銀行（BIS）計算，美元在升至1985年以來的最高水準後，被認為已經達到峰值。摩根士丹利（Morgan Stanley）也預測，美元目前已經見頂，將在2023年之前下跌，這意味著亞洲國家的央行不必再為支撐本國貨幣而激進升息了。

另據外媒報導，由於全球主要市場需求放緩，印度的出口貿易幾乎沒有增長，與此同時，進口增長5.4％，這使印度的貿易逆差連續第8個月超過200億美元（約合新台幣6160億元）。報導稱，印度的經濟活動似乎在放緩，由於全球利率收緊對需求造成影響，2023年全球經濟前景嚴峻。

大陸《環球時報》報導，植信投資首席經濟學家連平表示，相較歐美國家，亞洲國家的通膨壓力相對較小，因此，從使用貨幣政策控制通膨的角度來說，升息力度無需太大。目前看來，美國聯準會的升息力度和頻率都發生變化，美元指數和美元匯率都出現走弱跡象，亞洲部分國家沒必要再跟隨美國升息幅度來調整本國貨幣政策。接下來，亞洲國家不排除加息可能，但幅度會降低。

連平認為，韓國、泰國等國降低利率的舉措，有助於促進本國經濟的平穩發展，而作為大陸主要的貿易夥伴之一，這些國家的經濟增長對中國出口貿易有好處。他指出，雖然這些國家通過調整貨幣政策來降低出口成本，或在一定程度上與中國形成出口競爭關係，但是中國目前的出口已經不再主要依靠低成本來獲取機會，而是依靠技術水準、產品結構、產品品質以及完整的產業鏈。因此，即便這些國家在出口成本上競爭力有所提升，但綜合考慮性價比後，中國的出口優勢依舊明顯。