元太8日宣布，其全球營運與銷售據點已於2022年12月達到使用20％再生能源的RE20目標。元太於美國Billerica、Fremont與South Hadley的廠辦、日本東京與韓國首爾的業務辦公室，則已達成100％使用再生能源的RE100目標。元太除積極於全球廠辦導入再生能源使用外，更透過高效能源管理措施優化電力使用，邁向Net Zero 2040與RE100 2030等兩大環境永續目標前進。

面對氣候變遷與降低溫室氣體排放之挑戰，在邁向Net Zero 2040與RE100 2030兩大目標的淨零碳排路徑中，元太制定階段性目標，預計將於2022達成10％ 再生能源使用（RE10）、2025年達成40％（RE40），2030年落實100％再生能源使用（RE100），並在2040年實踐淨零碳排承諾。因公司積極取得再生能源使用，並因應各廠區當地政府政策與法規、綠電市場供給模式與價格，分別以簽訂直轉供綠電用電合約（Power Purchase Agreement，PPA）、及購買再生能源憑證（Renewable Energy Certificates，REC）等，加速落實再生能源的導入使用，因此2022年提前超出預定目標，並達成RE20的里程碑。

元太董事長李政昊表示，自2021年底承諾於2040年達到淨零碳排 （Net Zero 2040）與RE100 2030兩大環境永續目標，元太即積極展開全球廠辦的環境指標盤查，評估全球營運與製造據點所產生的溫室氣體、能源耗用等。公司從內部做起提升能源使用效率與降低產品製造耗能，更積極透過多元再生能源採購使用，加速實踐全球廠區百分之百使用再生能源的目標。

根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）之能源管理及效能類別－資訊產品（Energy Management Efficiency IT Process）評析，元太2021年更新營業收入之99.98％為綠色營收（Green Revenue），相較於2020年綠色營收成長再進一步，顯示電子紙具備高度環境友善綠色效益。