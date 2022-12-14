台灣最大共享汽機車服務平台iRent宣布，推出「iRent時光機」線上年度回顧活動，即日起至12月31日，邀請iRent會員一起細數今年的用車點滴，並公布iRent會員租車旅遊的年度十大熱門景點。

iRent指出，以3D風格打造的「iRent時光機」營造出共享移動的快樂氛圍，邀約民眾一同穿梭回到過去。除了可以讓用戶回顧今年的用車情境與足跡，也記錄著iRent與每一位會員的第一次相遇，以及每一次的相聚。最後，帶出用戶今年走過的城市與風景，並讓會員寫下明年的願望，邀請重要的人一起旅行。

iRent統計，在今年租車的用戶中，有高達8成會員曾使用iRent旅遊，創造出超過百萬筆的旅遊合約。在這次iRent時光機的年度回顧中，也揭曉了透過大數據分析，今年度iRent會員最愛使用iRent汽機車前往的「全台十大熱門iRent旅遊景點」，包含台北的西門紅樓、行天宮與華山文創園區；宜蘭湯圍溝溫泉公園；台中審計新村、台中國家歌劇院；台南安平老街、孔廟、神農街與赤崁樓，可以看出用戶們相當喜愛使用iRent到文創園區、名勝古蹟或老街旅遊。

iRent進一步分析會員的汽機車使用行為發現，使用汽車旅遊的用戶，較常跑遠到如宜蘭礁溪、張美阿嬤農場、安平老街、淺水灣海濱公園或是九份老街等；機車的用戶主要集中在市區內觀光，如台北通化街夜市、台中逢甲夜市、一中商圈；高雄新崛江等夜市商圈，都是iRent機車族在今年最愛造訪的地點。綜觀上述，可以看出iRent共享汽機車不僅是大眾日常通勤的好幫手，也是休假旅遊的絕佳工具。

iRent觀察今年所有連假期間的會員用車行為發現，在春節期間台北行天宮、新北中和烘爐地、竹林山觀音寺、金山財神廟及南投紫南宮等宗教景點，都在用戶造訪的前十名內，顯現春節期間民眾也非常喜愛租iRent到宗教名勝拜拜求財，祈求好運。

iRent表示，邀約所有用戶一同搭上「iRent時光機」，回顧今年精彩的共享生活風景。iRent會員於活動期間登入網站並完成年度回顧，就送不分平假日皆可使用的汽機車折抵券禮包。iRent也提供在活動期間加入、成功審核通過成為會員者新會員禮包，包含一張60分鐘汽車折抵券，以及兩張機車免起步價折抵券。