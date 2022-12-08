全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）8日公告自結11月合併營收8.4億元，創下今年以來最高單月營收，受惠全球「雙11」與「黑色星期五購物節」挹注強勁的銷售動能，加上旗下品牌通路商庫存去化順利，帶動11月合併營收月增62.32％、年增2.54％。因看好12月銷售旺季動能將持續，集團單月營收可望持續成長。

岱宇表示，第四季進入傳統銷售旺季，帶動集團旗下各品牌產品銷售表現暢旺，加上集團近期跨入電動輔助自行車代工組裝業務，11月整體訂單出貨，較上月成長，推升11月合併營收，創下今年以來高峰。觀察目前集團電輔車原物料庫存趨於正常水準，上半年遞延訂單，將陸續出貨，電輔車代工組裝業務，可望持續成長。

岱宇指出，隨著全球各通路商庫存水位，逐漸恢復到正常水位，看好市場需求將於明年回到正常軌道，集團除今年開發智能化家用重訓設備－SRVO外，明年初亦將針對旗下各品牌推出全新改款的跑步機、橢圓機及車類等有氧健身器材，以期刺激新一波的換機熱潮。

展望未來，岱宇強調，電動輔助自行車將成為公司著重布局的業務，在代工組裝方面，除現有客戶外，集團亦將持續開發新客戶訂單，擴大營運規模。

另在自有品牌方面，集團已在積極開發符合市場需求的高品質電輔車產品，並計畫明年在歐美地區上市銷售，預期在代工組裝與自有品牌的雙管齊下，集團電輔車業務，將可快速成長。