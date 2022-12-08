外界關注英特爾執行長基辛格訪台與合作台廠高層會面，宏碁共同營運長黃資婷7日低調未證實，僅表示雙方有很密切的合作。針對產業市況及營運後市，黃資婷指出，總體經濟和地緣政治的影響度仍高，宏碁不論是核心事業還是新事業，「看到機會就撲上去」，明年初的CES也將端出新品。

宏碁日前舉行疫情爆發以後的首場全球高階主管實體會議，董事長暨執行長陳俊聖亦訂下明年業績要超越業界均值的業績目標。

黃資婷表示，產業狀況受到很多總體經濟和地緣政治因素的影響，非宏碁單方面可決定，不過PC換機潮也一定會再發生，只是時間的問題。在這過程中只要有任何機會，宏碁不會自我設限，無論是產品、解決方案或是服務，只要有機會都要全力撲上去。

雖然外界對宏碁銷售業務太廣有疑慮，但黃資婷指出，宏碁的核心事業比重仍大，但同時也有新事業帶來的新機會。目前宏碁新事業的營收占比已超過20％，很多新解決方案都有發展空間，另如宏碁以環保材料推出的Vero系列產品線，從客戶評價和滿意度也顯示可被主流用戶接受，宏碁未來也會導入更多的綠色科技。

黃資婷7日出席英特爾的年度永續日活動，分享宏碁集團長期以來投入永續的成果，除了旗下以回收材料製造的綠色產品線Vero系列，將逐步擴大採用再生材料的產品從消費筆電，延至周邊產品、商用筆電到整個平台。

宏碁提出Earthion平台計畫，將供應鏈夥伴帶進來，包括友達、仁寶、群光、廣達等從產品設計到生產過程、集思廣益創造出更多解決方案，包括提升廢棄物處理能力、針對化學廢棄物跟塑膠的處理，同時透過碳排系統計算碳排量等，為環境做貢獻，目標希望2035年，達到RE100行動倡議目標。