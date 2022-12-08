受惠鞋材接著劑業務動能持續強勁，南寶（4766）11月營收19.86億元，月增6.5％，年成長16.4％，改寫同期新高；前11月營收202.77億元，年增24.5％，已超越歷年全年表現，續創高峰。

南寶表示，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能仍最強，第四季起需求將逐漸回歸正常水準。伴隨將昂持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等，延續長期動能。

南寶主生產各式接著劑與塗料，應用領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商；全球7個國家有23座工廠。

南寶指出，除鞋材業務外，其他消費產品、工業與科技產業用接著劑，將透過耕耘新產品與應用，延續下半年成長動能。

此外，南寶也宣示邁向淨零，目標在2050年達到碳中和。在化學品管理方面，目標在2030年減少50％的高關注化學品項及使用量，並積極找尋其他原料替代方案如無甲醛／無壬基酚／無硼酸等配方設計。