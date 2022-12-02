為擴大搶攻年菜外帶商機，台北凱達大飯店今年將拉長銷售時間、增加銷售品項，並以「精緻化」、「多樣化」為策略搶市。冠軍主廚團隊隆重呈獻「凱達玉兔年菜套組」常溫外帶年菜，8大道8人份售價10,680元，於2023年1月６日前預訂享早鳥價9,078元，當日新鮮現做，澎派佳餚立即上桌。另外延續去年熱銷完售的鮮凍系列「凱達乾坤年菜套組」，8大道6人份售價5,880元，早鳥優惠5,292元，簡單覆熱即食猶如現煮。

台北凱達大飯店家宴中餐廳今年推出的常溫外帶年菜「凱達玉兔年菜套組」，菜色全面升級，包含鮮甜彈牙的「茄汁脆米明蝦」、「港式蠔汁鮑魚」、香氣誘人的「極汁豬棒腿」、富含滿滿膠原蛋白的養生湯品「宮廷花膠佛跳牆」等八大道8人份的海陸熱銷常溫年菜套組。鑑於買年菜的主力客群年齡層有逐漸下降趨勢，為迎合喜歡偏西式口味的年輕族群，凱達今年首次推出的「精燉台塑牛佐食蔬」與「美國爐烤肋眼牛排」。另外還有多道可單點的中西極致美饌如「凱達冠軍豬腳」、「醬爆龍蝦伊麵」等多元的豐富料理，讓您與家人們的團聚時刻，能輕鬆品嚐到精銳廚藝團隊的美味功夫菜。

除常溫外帶年菜外，台北凱達並推出高CP值鮮凍系列「凱達乾坤年菜套組」，包含「凱達冠軍豬腳」、「蠔汁冬菇鮑魚」、「大蒜北菇泉水鱸」、「金湯花膠土雞」等，八大道6人份售價5,880元，於2023年1月2日前訂購享9折優惠，只要5,292元。凱達飯店強調，每道皆為台北凱達冠軍主廚團隊親自料理，絕非工廠代工製作，簡單覆熱即可擺盤上桌。