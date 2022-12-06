由於日韓賽事投注火熱，世足賽每場投注金額節節升高，5日晚上開始的2場總投注金額即達5億元。依台灣運彩統計，截至12月5日為止，2022卡達世界盃台灣運彩累計銷售56億元，5日晚上日本對克羅埃西亞一役，投注金額超過3億元，凌晨南韓對巴西銷售約2億元。

在日本對戰克羅埃西亞，雖然兩隊實力有差距，然而民眾仍期待日本能贏克羅埃西亞，因此，不讓分玩法中，有半數的民眾都投注日本獲勝、占比45％、預測克羅埃西亞獲勝為45％、和局10％，儘管最後延長賽後，克羅埃西亞獲勝，不過，依運彩投注規定，在16強淘汰賽會有加時賽與PK賽，台灣運彩以「90分鐘+傷停補時」的賽果進行派彩，以5日的日本對克羅埃西亞「90分鐘+傷停補時」的賽果為1：1，因此，所有的玩法皆以此一結果來派彩，在不讓分玩法中只有和局可以贏回獎金。

此外，8強賽事對戰組合陸續出爐，台灣運彩表示，其中冠軍熱門的兩隊英格蘭、法國，將在12月11日(日)凌晨3點開賽，兩隊不讓分賠率：法國2.00倍、和局2.90倍、英格蘭2.80倍。