期待在球衣繡上第6顆星星的巴西，8強被克羅埃西亞淘汰後美夢破碎，讓無數個「森巴軍團」的球迷痛苦不已，自認可能是最後一次參加世界盃的內馬（Neymar），更是哭得最傷心的那一個，賽後克羅埃西亞球星佩利希奇（Ivan Perišić）的兒子Leo上前安撫內馬，這一刻讓所有球迷為之動容，佩利希奇隨後也發文感謝展現氣度的內馬，「這對他來說意義重大」。

擁有強大鋒線陣容的巴西，在球隊遲遲未能突破僵局之際，內馬用一顆精采的進球改變了場上局勢，同時也以77顆國家隊進球，追平了隊史傳奇比利（Pele），若沒有佩柯維奇（Bruno Petković）力挽狂瀾的追平球，這本來是屬於內馬的夜晚。

Leo Perisić, Ivan’s son, running over to console Neymar Jr in tears. 🇧🇷🇭🇷 #Qatar2022



This video is simply great 🤍🎥 pic.twitter.com/xJeIn1Rxmv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022

無論老將丹尼阿維斯（Dani Alves）怎麼安慰，始終止不住內馬的淚水，而此時Leo選擇上前，試圖安撫內馬的情緒，起初身旁的工作人員伸手阻擋，Leo仍在旁邊默默站了一段時間，內馬也回頭發現並給予擁抱，場面相當溫馨，而佩利希奇也在IG發文感謝內馬的暖心舉動。

自2002年奪下世界盃冠軍後，近年巴西至少都能闖進8強賽，維持著一定戰力，儘管宣稱這是最後一次世界盃，但只要內馬願意繼續為國家效力，並保持著健康狀態，4年後的巴西絕對有他的一席之地。