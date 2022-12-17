法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）即將與法甲PSG隊友、阿根廷前鋒梅西（Lionel Messi）在世足決賽爭冠。這一場被視為梅西爭取「GOAT」（史上第一）的關鍵戰役，姆巴佩有機會並且也會全力擋下梅西，同時姆巴佩不認為梅西是GOAT。

在姆巴佩心目中，他堅信葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）才是GOAT，除了他親自在C羅IG留言力挺，他的前隊友狄阿勞（Abdou Diallo）也側面證實了此事。狄阿勞是法甲PSG後衛，他告訴英媒《每日郵報》說：「C羅在姆巴佩心中的地位無人可及，如果你跟他說梅西是更好的球員，姆巴佩會花上至少1個小時跟你爭辯。」

雖然姆巴佩才23歲，不像那些資深球評與球迷看過那麼多比賽，他畢竟是世界頂尖的足球員，亦是梅西的隊友，他的看法也獲得許多人支持。

英國退役球員桑拿斯（Graeme Souness）則是直接拿姆巴佩來比較，他認為姆巴佩自豪的武器是強大的爆發力，但是速度和體能會隨著年齡下滑，只有梅西那種仰仗技術的踢法才有可能持久。桑拿斯斷言「姆巴佩已經達到巔峰了，他未來只會走下坡，絕對不可能追上梅西的成就。」