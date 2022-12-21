阿根廷世足摘冠、梅西（Lionel Messi）封神之後，再度印證「一人得道，雞犬升天」這句話。現在梅西養的大狗「浩克」（Hulk）也紅了。最近浩克被梅西的朋友帶出來散步，居然獲得英雄式的歡呼，一群阿根廷球迷圍著牠，興奮地又唱又跳：「這是梅西的狗，這是梅西的狗！」

浩克是一隻法國獒犬，這不是牠第一次公開亮相，梅西以前散步的時候就會與牠合影，眾人看了都驚嘆「這隻狗的體型比梅西還要大。」浩克不知道牠的主人做了什麼偉大的事情，但牠自己肯定也會比現在更出名了，牠威風出場的影片短短1日就獲得超過300萬觀看數。

Lionel Messi gets in some pre-season practice... against his dog! 😂



(Credit @antoroccuzzo88 Instagram) pic.twitter.com/J0W9qII3eN — GOAL (@goal) July 30, 2018

梅西在2016年1月公開表示「我們家庭有新成員了」，那時候浩克是可以讓梅西單手抱在懷裡的幼犬。牠成長的速度非常驚人，一兩年的時間就追過主人梅西的體型。法國獒犬相當強壯，可以做為護衛犬，也能擔任拉車運輸工作，但是浩克只需要陪梅西練球就可以了，牠是世上罕有和球王交過手的狗。浩克加入梅西的家庭之前，梅西夫妻已有另一隻寵物狗「托比」（Toby），屬於小型的玩賞犬。

本屆世足也有一隻因球員而出名的貓「戴夫」（Dave），英格蘭在8強飲恨，球員離去前卡達領養了一隻流浪貓，取名為戴夫。牠最初現身於英格蘭的訓練基地附近，獲得球員的疼愛，得以一起返回英國，但入境之後必須歷經4個月的隔離。