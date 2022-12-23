一名21歲陳姓男子在世足冠軍賽「阿根廷對法國」大戰前，花了24500元買了5張運彩，未料剛下注才將彩券放桌上，瞬間就遭扒走，陳男氣得報警，警方花3天就逮到涉案的謝姓竊賊，謝嫌堅稱偷走的彩券僅換得3600元，全案依竊盜罪函送法辦。

根據調查，新興分局前金所於18日晚上20時接獲陳男報案，稱自己至前金區六合二路某彩券行投注的24000元5張世足冠軍賽彩券遭竊。

陳男押注完後將彩券放桌上。(戴志揚翻攝)

員警獲報後立即調閱監視器，發現是一名穿著綠色外套的男子趁機拿走陳男放在投注站桌上的彩券，隨後便騎腳踏車離去。

員警在鍥而不捨地持續調閱監視器，並加強轄內各彩券行巡視訪查，終於在21日上午10時許在中華三路上某彩券行找到67歲的謝姓竊嫌，警方清查後，發現謝嫌竊取彩券後，球賽一結束竟拿去兌換，但僅換得3600元的彩金。

但陳男表示，他押注的彩券中，押雙方進球數和局2萬2千元，賠率1.8，原本可以兌換39600元，可以小賺1萬多，未料卻成空。警方事後調閱監視器也發現，謝嫌確實也偷走彩券，但兌換的卻是自己押的2千元彩券，但謝嫌堅稱陳男的彩券早已遺失。全案依竊盜罪偵訊後函送高雄地檢署偵辦。

事後警方也提醒陳男進出公共場所時，重要物品要謹慎保管、切勿離身，避免遭竊；新興分局分局長古瑞麟表示，對於民眾的任何報案一定會認真看待，並積極偵查、儘速破案，以遏止再犯。