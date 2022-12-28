2022卡達世界盃足球賽正式落幕，有1名彩發現投注機制有漏洞，進而向運彩客服投訴，他建議網路版介面應該顯示哪支球隊「+1」或「-1」，對方回覆：「你的建議很好，我們會跟工程師說。」但至今狀況仍未改善。

根據鏡週刊報導，11月初1名彩迷用手機投注某場「讓分和」球賽，他下注700元賭勝隊贏1球，最終準確預測結果，原本可贏賠率4.25倍、彩金2975元，注單卻顯示「未正確預測」。

該彩迷打電話向運彩公司客服投訴，並建議客服主管應該要在網路版介面顯示哪支球隊「+1」或「-1」，這樣賽事如何變盤都不會有爭議，2週後運彩公司匯給該彩迷2975元彩金，並告知「下不為例。」讓他超級不滿，而且彩迷要求的讓分資訊目前仍未顯示。

值得關注的是，本屆卡達世界盃熱潮席捲全球，台灣運動彩券銷售投注金額飆破百億元，較上屆世足賽銷售額70億元大增48%，創下新紀錄。