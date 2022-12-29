在宣布將經過「非常仔細關注中國局勢的演變」，並「研究所有可用的措施」以確保法國公民健康後，法國衛生官員表示，目前沒有必要針對中國的新冠疫情擴大來實施對中國旅客的入境防疫管制。

據《路透》報導，面對中國新冠病例激增，法國健康風險委員會負責人周四表示，法國沒有必要針對中國 COVID-19 感染激增而實施邊境管制。

法國衛生部日前表示，法國正在密切關注中國局勢的演變，並準備與法國的歐洲夥伴共同在現有的法律框架內研究所有可能的措施。

法國健康風險評估委員會（COVARS） 負責人布里吉特．奧特蘭 (Brigitte Autran) 在法國《經典廣播電台》受訪時表示：「從科學的角度來看，目前沒有理由恢復對邊境的控制……但是這可能隨時都會改變。」

報導說，自放鬆嚴格的防疫管制措施後，中國感染病例急劇增加，促使美國、印度、日本和其他國家對來自中國大陸的旅客實施限制。

以流行病學風險的角度向法國政府提供建議後，奧特蘭表示，目前「情況已獲得控制」，並且沒有跡象表明中國會出現新的新冠病毒變異毒株。她補充說，「在中國流傳的毒株都是Omicron變異體，它們早已在法國流行過，我們已經獲得了免疫力。」

報導說，歐盟27國的衛生官員將於週四晚些時候討論如何協調歐洲對中國新冠疫情暴增的反應。