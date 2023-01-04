中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，歐洲國家陸續對中國入境旅客實施特殊措施。奧地利政府今天表示，將開始監測來自中國班機和中國觀光客主要觀光景點的廢水。

法新社報導，北京當局決定鬆綁「清零」政策，歐洲聯盟（EU）擔心來自中國的旅客突然湧入，可能會帶來現有疫苗難以妥當防範的COVID-19變異病毒株。

奧地利衛生部透過聲明表示：「下週起，奧地利將檢查來自中國班機的廢水樣本。」

聲明還說，當局也會分析哈爾施塔特（Hallstatt）的汙水廠廢水。這座小鎮風景如畫，是中國觀光客最喜歡遊覽的奧地利景點之一。

維也納（Vienna）和薩爾斯堡（Salzburg）兩座大城市的廢水，早在奧地利去年初啟動的全國計畫中就受到監測。

衛生部表示：「因此，中國觀光客經常造訪的一些地點將定期受檢。」

「即使來自中國的旅客不是搭乘直航班機入境，這項措施也有助於發現新病毒變異株。」

歐盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟27個成員國中，「絕大多數」都希望來自中國的旅客能在飛機起飛前接受COVID-19檢測。歐盟各國衛生部官員在布魯塞爾召開會議，達成這項共識。

歐盟預定明天針對這個問題召開危機會議，屆時將決定整個歐盟要採取哪些協調一致的措施。

歐盟衛生與食品安全執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）說，官員們也認同建議加強監測班機和機場的廢水，以偵測COVID-19蹤跡。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120104