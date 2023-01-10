歐盟的內部市場專門委員布雷頓(Thierry Breton)在周一說，中國社群媒體公司抖音(TikTok)必須記得要尊重歐盟的規定，包括演算法透明度的要求。

布雷頓在與西班牙經濟部長的聯合新聞會上說：「我會提醒抖音總裁去尊重我們的規定，這些規定非常地保護我們人民，並且須遵守要承擔的義務，包括演算法的透明度」。

此外布雷頓也指出，歐盟執委會已經開始與美國展開談判，討論有關在北美銷售電動車(EV)的補貼問題。

布雷頓補充說，與美國的談判也觸及到近期通過的「降低通膨法案」其它面向。