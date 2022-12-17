卡達世界盃足球賽即將邁入最高潮，阿根廷將與法國爭冠，大戰前夕阿根廷主帥史卡洛尼（Lionel Scaloni）貼心安排受傷或因其他原因無法參賽的隊員加入球隊陣營，去年因心臟問題退休的阿圭羅（Sergio Aguero）就來和好友梅西（Lionel Messi）當室友。

梅西和阿圭羅從青年隊時期就是室友，不過阿奎羅因為心臟問題在去年12月宣布提前退休，結束18年的職業生涯，也因此這次梅西出征卡達選擇一個人住。

不過在主帥貼心安排下，阿圭羅就在4強賽賽後驚喜現身，為獲選單場最佳球員的好友梅西頒獎，兩人再度在世界盃成為室友也能讓梅西在大賽最後階段有了談心對象。

不只阿圭羅來到卡達陪伴昔日好友，洛塞爾索（Giovani Lo Celso）也在4強賽會合，另外，因傷割愛的J.柯瑞亞（Joaquín Correa）、岡薩雷斯（Nicolas Gonzalez）也預計在冠軍戰前抵達。