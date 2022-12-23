經濟部統計處今天發布11月餐飲與零售業營業額，前者有世足聚餐、雙11優惠助攻，金額創歷年該月新高，也一如預期年成長超過13％。至於零售業金額雖也是11月最高，但僅小增1.4％，為連5個月往下跌，還好不至於落入負成長。

11月零售業營業額繳出3827億元，年增1.4％，從6月年增22.5％高點後，7月起連續5個月往下修。不過統計處副處長黃偉傑表示，零售業走勢跟預測一樣，11月主要是遇上去年五倍券消費高基期，所以增幅不大。

零售業中的電子購物及郵購業與汽機車業，受雙11買氣，新車購買熱絡、進口車到港數加帶動，金額都提升9.9％、5.2％。不過，資通訊及家電設備、服飾品業、量販店及百貨公司，則因去年同月五倍券振興墊高基期，營收分別年減8.1％、3.4％、3.2％及0.7％。

餐飲業營業額來到760億元，為歷年同月最高，年增幅13.3％。其中餐館業及飲料店業受惠雙11、世足賽聚會等優惠活動商機挹注，各成長13.3％及9.8％；外燴及團膳承包業也因航班量提升，空廚餐點需求增加也提升24.9％。

展望12月份，零售及餐飲業因進入耶誕節、跨年、婚宴及尾牙聚餐等消費旺季，加以車商衝刺年底業績、天冷帶動保暖衣物及熱食需求，估計最高都各成長5.7％與10.1％，繼續拉出長紅。